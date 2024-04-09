Трамп вважає, що такі, як Грем, руйнують США.

Експрезидент США Дональд Трамп розкритикував сенатора від Республіканської партії Ліндсі Грема, відомого своєю активною підтримкою України.

Приводом стала позиція Грема щодо абортів. Він виступає за заборону абортів після 15 тижня вагітності. Також Трамп, який є головним кандидатом на майбутніх президентських виборах у США, кілька разів згадав російсько-українську війну, пише New York Post.

77-річний Трамп також звинуватив Грема в тому, що той не приділяє достатньо уваги іншим проблемам, як-от незаконна міграція, нескінченні війни та економічні труднощі, стверджуючи, що всі ці проблеми було б вирішено, якби він залишався президентом.

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"Сенатору Ліндсі Грему слід приділяти більше уваги тій безлічі людей, які гинуть через наш нині неіснуючий кордон, і мільйонам людей, які помирають у безглуздих, нескінченних війнах, які він постійно підтримує і пропагує", - заявив Трамп.

На думку Трампа, такі як Грем руйнують США і не хочуть говорити про інфляцію, погану економіку, жахливий відкритий кордон, фальсифікацію виборів, Афганістан, Україну/Росію або напад на Ізраїль.

"Усього цього ніколи б не сталося, якби я був президентом. Відмінна робота, Ліндсі", - додав Трамп.

Ліндсі Грем, відомий своєю підтримкою України у війні з Росією і пропозиціями посилити ставлення до Росії, включно з руйнуванням Кримського мосту і визнанням Росії державою-спонсором тероризму. Раніше Дональд Трамп розкритикував Грєма за його зовнішньополітичні погляди. При цьому російська влада раніше оголосила Грема в розшук за заклики до зміни керівництва Росії.

Що відомо про ставлення Трампа до України

В інтерв'ю виданню Forbes, колишній посол США в Європейському союзі Гордон Сондленд висловив думку про те, що, хоча Дональд Трамп стверджував, що зможе припинити війну в Україні протягом одного дня, на ділі виконати цю обіцянку буде непросто. Проте, за словами Сондленда, Трамп має здатність рішуче ставити крапки в складних питаннях.

Сондленд також зазначив, що Трамп не виступає категорично проти надання військової допомоги Україні. Однак поточна пауза в наданні допомоги, на думку дипломата, зумовлена передвиборчою стратегією Трампа. Сондленд підкреслив, що Україна все ж може розраховувати на підтримку у формі кредиту, що є цілком прийнятним варіантом.

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