Схему було запропоновано на нещодавньому саміті НАТО..

Президент США Дональд Трамп планує продавати зброю союзникам по НАТО з умовою, що вони потім поставлять її Україні, повідомляє Axios з посиланням на свої джерела.

"Президент США постачає оборонну зброю НАТО. НАТО може вирішувати, що з нею робити. Ми не постачаємо зброю в Україну", - заявив один з американських чиновників.

За даними співрозмовників видання, схему було запропоновано на нещодавньому саміті НАТО, її обговорювали з Україною та європейськими союзниками.

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При цьому, за даними джерел, продажі можуть включати наступальне озброєння, а не тільки засоби ППО.

Один з європейських чиновників підтвердив, що таку схему обговорювали, але заявив, що його уряду не відомо про будь-який остаточний план.

При цьому поки що жодне з джерел не надало подробиць про те, коли і як ці плани буде реалізовано.

Трамп також розглядає пакет санкцій проти Росії, ініційований сенатором Ліндсі Гремом.

"Однак представник Білого дому повідомив Axios, що Трамп не підпише його, якщо він не надасть йому "100% гнучкість" для введення і зняття санкцій на свій розсуд", - зазначає видання.

Трамп і зброя для України

Раніше видання Reuters писало, що Трамп уперше за час другої каденції планує використати президентські повноваження для постачання озброєння Україні. Може йтися про зброю на загальну суму близько 300 мільйонів доларів.

Пізніше в інтерв'ю NBC Трамп розкрив, що США постачатимуть зброю Україні через НАТО.

"Ми постачаємо зброю НАТО, і НАТО оплачує цю зброю на 100%. Таким чином, зброя, що відправляється, спрямовується НАТО, а потім НАТО поставляє цю зброю (Україні), і НАТО оплачує цю зброю", - пояснив глава Білого дому.

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