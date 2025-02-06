Офіційного підтвердження інформації про можливе застосування "Орєшника", як і про можливе падіння ракети на території РФ, немає.

Вранці в четвер, 6 лютого, під час масштабної повітряної тривоги в Україні, Росія, імовірно, запустила свою ракету "Орєшник" в напрямку Києва. Про це пише журналіст Forbes Девід Акс.

Вибухів чути не було. Український військовий Кирило Сазонов заявив, що далеко "Орєшник" не полетів – ракета вийшла з ладу і вибухнула на російській землі.

Автор матеріалу зазначає, що наразі немає незалежних підтверджень того, що другий "Орєшник", який РФ, імовірно, випустила в напрямку України, вийшов з ладу під час польоту.

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Офіційної інформації про можливе застосування "Орєшника" під час повітряної тривоги 6 лютого, як і про можливе падіння ракети на території РФ, немає.

Нагадаємо, що Росія вже атакувала українську територію цією зброєю – сталося це в листопаді 2024 року. Тоді під ударом окупантів опинилося Дніпро.

Reuters писало, що "Орєшник", який росіяни випустили по Україні 21 листопада, був без вибухівки.

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