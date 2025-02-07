Офіційних підтверджень пуску "Орєшніка" не було ані з українського боку, ані з боку РФ.

Інформація про те, що Росія могла запустити "Орєшнік" по Києву 6 лютого, але ракета вибухнула на території РФ, не відповідає дійсності. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій.

"Матеріал американського видання побудований лише на припущеннях українського військового Кирила Сазонова, а не на фактичних даних. Сам Сазонов у своєму дописі використав формулювання "ймовірно запустили", "вірогідна ціль - Київ". Це підтверджує, що реальних доказів того, що росіяни запускали "Орєшнік" по Києву, немає", - йдеться у повідомленні.

В центрі наголосили, що офіційних підтверджень пуску "Орєшніка" не було ані з українського боку, ані з боку РФ.

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"Росіяни часто маніпулюють темою "Орєшніка", щоби залякати українців. "Новини" про запуск "Орєшніка" по Києву лише підіграють ворогу та нагнітають паніку, тож ставтеся до подібної інформації критично", - зазначили в Центрі стратегічних комунікацій.

Інформація про запуск "Орєшніка" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці в четвер, 6 лютого, під час масштабної повітряної тривоги в Україні, журналіст Forbes Девід Акс написав, що Росія, імовірно, запустила свою ракету "Орєшнік" в напрямку Києва.

Український військовий Кирило Сазонов заявив, що далеко "Орєшнік" не полетів - ракета вийшла з ладу і вибухнула на російській землі.

Автор матеріалу зазначив, що немає незалежних підтверджень того, що другий "Орєшник", який РФ, імовірно, випустила в напрямку України, вийшов з ладу під час польоту.

Офіційного підтвердження інформації про можливе застосування "Орєшніка" під час повітряної тривоги 6 лютого, як і про можливе падіння ракети на території РФ, не було.

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