Ворог робить певні перегрупування, підтягує техніку, особовий склад.

Наступна, вже третя за ліком хвиля наступу російських окупантів на Авдіївку буде потужнішою, ніж попередні, бо ворог робить висновки з помилок. Про це сказав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що сьогодні на Авдіївському напрямку ситуація залишається складною. "Чекаємо чергової вже третьої хвилі з початку загострення від 10 жовтня. Ворог робить певні перегрупування, підтягує техніку, особовий склад", - розповів посадовець.

За словами Барабаша, третя хвиля наступу окупантів на місто може бути потужнішою за дві попередні, бо ворог робить висновки зі своїх помилок. Крім того, на думку керівника міста, через погіршення погодних умов буде ускладнюватись логістика для Сил оборони.

Відео дня

Барабаш розповів, що ворог постійно обстрілює Авдіївку. "Місто просто стирають, його розносять. За минулу добу більше 40 масованих обстрілів відбулося по території громади, 8 авіабомбових ударів. Від них загинуло в центральній частині міста дві цивільні особи – чоловіки 1967 і 1976 років народження", - зазначив він.

Посадовець також повідомив, що люди дуже неохоче виїжджають з Авдіївки, адже бояться, що назад більше ніколи не повернуться. За його словами, на сьогодні дітей в місті не залишилось - всіх евакуйовано. "Сьогодні нам вдалося вивести трьох людей і таким чином станом на вечір – 1586 місцевих мешканців залишається в громаді", - додав начальник МВА.

Ситуація довкола Авдіївки

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт Сергій Згурець прогнозує подальші спроби російських окупантів протиснути оборону українських військових під Авдіївкою впродовж місяця. Українські військові очікують, що противник спробує поновити наступальні дії з півночі та півдня.

Інший фахівець - Олексій Мельник - вважає, що зараз ситуація на цій ділянці фронту доволі критична, але зараз ще зарано робити як песимістичні, так і оптимістичні висновки.

Вас також можуть зацікавити новини: