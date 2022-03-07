До міста немає підвозу їжі та води, зазначили в Генштабі ЗСУ.

В місті Ірпінь (знаходиться під Києвом) окупанти заборонили жителям виходити з житла.

Населений пункт понад три доби залишається без тепла, води й світла, йдеться на сторінці у Facebook Генштабу Збройних сил України.

За його даними, до Ірпеня немає підвозу води та їжі.

"….місто Ірпінь залишається позбавленим світла, води та тепла понад три доби, підвозу їжі й води немає, окупанти заборонили містянам виходити з домівок…", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці війська Росії увірвалася на територію України. Пізніше Верховна Рада підтримала запровадження в Україні воєнного стану.

Ворог атакував військові об'єкти, а потім використовував різне озброєння й авіацію проти мирних населених пунктів, зокрема, не раз було обстріляно Ірпінь.

6 березня російські війська відкрили вогонь по мирних людях під час спроби евакуації з Ірпеня. За офіційними даними, загинули вісім осіб, зокрема, двоє маленьких дітей. Журналісти дізналися, що супротивник здійснив обстріл з мінометів.

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