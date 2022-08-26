За словами президента України, лідери держав встигли обговорити всі питання, які мають життєво важливе значення для захисту України та свободи.

Президент України Володимир Зеленський назвав розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом "дуже конструктивною, позитивною, доволі тривалою й результативною".

Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення.

"Загалом наша розмова з президентом Байденом сьогодні була дуже конструктивною, позитивною, доволі тривалою й результативною. Ми встигли обговорити всі питання, які мають життєво важливе значення для захисту України та свободи", - розповів президент.

Він зазначив, що під час розмови подякував Байдену і всьому народу Сполучених Штатів за оборонну допомогу й за відчутне лідерство у макрофінансовій підтримці України.

Зеленський нагадав, що 24 серпня президент США погодив пакет обсягом 6 мільярдів доларів: три для оборонної допомоги, три для фінансової через систему Світового банку.

"І особливо я подякував за включення протиповітряної оборони в цей пакет. Ми справді можемо зробити так, що російський ракетний терор буде подоланий, коли Україна отримає протиповітряні системи NASAMS", - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 серпня, Зеленський та Байден обговорили "подальші кроки України на шляху до перемоги та важливість притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини".

Зеленський розповів Байдену про масштаби руйнування житла та інфраструктури в Україні.

Президент України запропонував своєму американському колезі посилити двосторонню координацію для розв’язання нагальних питань щодо відновлення зруйнованої критичної інфраструктури.

Він поінформував президента США про ситуацію на Запорізькій АЕС та глобальні ризики, які вона може спричинити.

Зазначається, що лідери погодилися з необхідністю повернення атомної електростанції під контроль України та забезпечення доступу до неї МАГАТЕ відповідно до прийнятих модальностей.

Також Зеленський та Байден обговорили посилення санкційного тиску на державу-агресора.

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