Зеленський поінформував президента США про ситуацію на Запорізькій АЕС та глобальні ризики, які вона може спричинити.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і президент України Володимир Зеленський закликали Росію повернути Україні контроль над Запорізькою атомною електростанцією.

Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому за підсумками телефонної розмови лідерів США і України.

"Обидва лідери також закликали Росію повернути Україні повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією і надати Міжнародному агентству з атомної енергії доступ на станцію", - йдеться у заяві.

Також Байден привітав Україну з Днем незалежності і висловив захоплення народом України, який надихнув світ завдяки обороні суверенітету своєї країни в останні шість місяців.

Президент США знову підтвердив постійну підтримку України і розповів останню інформацію про надання безпекової допомоги, з врахуванням вчорашнього оголошення про близько 3 млрд доларів на підтримку оборонних спроможностей України на довгий період.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 серпня, Державна інспекція з ядерного регулювання України заявила, що ЗАЕС знеструмлена: відбулося відключення останньої з чотирьох повітряних ліній, через що шостий енергоблок станції відключився від енергомережі.

18 серпня у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили про високу ймовірність вчинення окупантами масштабного теракту на Запорізькій атомній електростанції.

11 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що є впевненість у тому, що траєкторія крилатих ракет, якими Росія обстрілює територію України, не випадково пролягає над українськими АЕС. За словами глави держави, Росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію на ЗАЕС.

У серпні російські загарбники кілька разів обстріляли окуповану ними Запорізьку АЕС. Також окупанти зробили на ЗАЕС військовий склад та ховають важку артилерію між атомними блоками.

Окрім цього, російська сторона заявила, що станція замінована і може бути підірвана.