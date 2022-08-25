Лідери держав також приділили увагу питанню важливості притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини.

Президент Володимир Зеленський і президент США Джозеф Байден обговорили "подальші кроки України на шляху до перемоги".

Про це Зеленський повідомив у Twitter, зазначивши, що провів чудову розмову з Байденом.

"Подякував за непохитну підтримку українського народу – безпекову та фінансову – з боку США. Обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над агресором та важливість притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини", - розповів президент України.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня Зеленський назвав країну, яка надала Україні найбільшу допомогу у війні з Росією. "Всі безумовно знають, що при всій повазі до кожної держави в світі, Сполучені Штати Америки надали Україні найбільшу допомогу. Вони найпотужніші економічно і з точки зору політичного впливу, і ми прекрасно з вами розуміємо, що Україні потрібна і фінансова допомога, і допомога Міжнародного валютного фонду і т.д. і при цьому ми, безумовно, розуміємо, що сьогодні на полі бою, коли нам потрібна зброя, пакети (допомоги) Сполучених Штатів можуть нам допомогти", - заявив Зеленський.

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