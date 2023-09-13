Російські окупанти хочуть модернізувати дрони-камікадзе, але більше ракет поки робити не стали.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів, чого можна очікувати від власного виробництва Росією "Шахедів" та ракет.

Відповідаючи на запитання щодо того, що росіяни виготовлятимуть власні "Шахеди" та навіть збираються модифікувати їх, зробивши ці дрони менш помітними в авіапросторі, Ігнат зауважив, що Повітряні сили готуються до цього.

"Росіяни будуть робити все для того, щоб зробити більше ефективними усі типи озброєння, зокрема і ті ж самі "Шахеди". Війна не стоїть на місці, технології не стоять на місці. В умовах війни можна перевіряти те чи інше озброєння і допрацьовувати його, роблячи незначні модернізації", - сказав речник в ефірі телемарафону,

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Так, додав він, що це стосується і "Шахедів", якщо росіяни бачать, що там можливо щось "докрутити" та зробити їх більш непомітними.

"Тобто виготовляти корпус з якихось композитних матеріалів, який зменшить його радіолокаційну помітність, то вони будуть це робити. Якщо є можливість зменшити звук двигуна, який видає цей дрон-камікадзе, вони будуть теж це робити", - зауважив Ігнат.

За його словами, хоч модерназація й дозволяє покращити тактико-технічні характеристики, але "дрон залишиться дроном", і треба мати засоби, аби його знищувати.

"Те, що відзначив роботу сьогодні саме мобільних вогневих груп командувач Повітряних сил Микола Олещук, - це те, що нам сьогодні вкрай потрібно, щоб захистити багато регіонів України від нашестя "Шахедів", - наголосив речник і додав, що авіація також має непоганий показник у збитті "Шахедів".

Ігнат також підкреслив, що дронів-камікадзе навряд чи стане менше, адже "Росія хоч і розповідає про своє виробництво, Іран буде таки їм допомагати і рейси з Тегерану стабільно відбуваються".

Крім того, на запитання щодо того, що Росія зараз начебто виробляє навіть більше ракет, аніж до 2022 року, речник ПС ЗСУ зауважив: "Я б не сказав, що більше. Йдеться про стабільне виготовлення ракет".

"Ми бачили звіти Головного управління розвідки, які нам повідомляли про близько 100 ракет на місяць. Це приблизно та кількість, яку вони використовують… Раніше, коли в них не було санкцій, коли в них був прямий доступ до будь-яких комплектуючих, вони могли їх робити значно більше. Зараз все ж таки, як не крути, санкції є і вони працюють. Лише не так, як нам би цього хотілось", - сказав Ігнат.

Він додав, що сьогодні, якщо росіяни мають високоточних далекобійних ракет менше 600, як було заявлено, то "не можна сказати, що вони їх виготовляють більше".

"Це той мінімальний запас, тут навіть не НЗ, це менше, ніж НЗ… Тому треба розуміти, що все ж таки дрони легше, дешевше виготовляти. І можливо, вони будуть робити саме це", - сказав речник і зауважив, що все ж не виключено, що росіяни нарощуватимуть і виробництво ракет.

Росія буде виготовляти власні "Шахеди" - що відомо

Видання The New York Times з посиланням на офіційних осіб Сполучених Штатів Америки, Європи та України зазначило, що Росія змогла подолати санкції та експортний контроль, аби збільшити виробництво ракет за межі довоєнного рівня.

Зауважується, що в результаті застосування санкцій, за оцінками американських чиновників, Росія змушена була різко сповільнити виробництво ракет та іншої зброї на початку повномасштабної війни в лютому 2022 року щонайменше на шість місяців, але до кінця 2022 року військово-промислове виробництво Москви знову почало набирати обертів.

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