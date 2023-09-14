Російські окупаційні війська вчергове атакують Україну ударними дронами. Було зафіксовано пуски орієнтовно шести груп "Шахедів". Під час ворожої атаки в Дніпрі чули вибухи.
Про пуски дронів повідомили Повітряні сили ЗСУ. Окупанти запускали безпілотники з Приморсько-Ахтарська (Кубань, РФ) та Чауди (окупований Крим).
"Рухаються курсом на Одещину (напрямок може змінюватись)", – наголосили військові.
Станом на 23:46 загроза застосування ударних БпЛА існувала для Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.
Оновлено 23:52: "Шахеди" рухаються в напрямку Кривого Рогу, повідомили в ПС ЗСУ.
Оновлено 00:28: Повітряні сили попереджають про загрозу застосування ударних БпЛА у Запорізькій області.
Станом на цю мить карта тривог виглядає так:
Оновлено 00:34: Тривогу оголошено на Харківщині. Там, за даними Повітряних сил, загроза застосування ворогом балістичного озброєння.
Оновлено 00:47: Кореспондент УНІАН повідомляє про звуки вибухів у Дніпрі.
Оновлено 01:53: Повітряні сили повідомили про відбій загрози по БпЛА для Херсонської та Миколаївської областей.
Оновлено 02:27: Відбій загрози по областях.
Атаки дронів по Україні
В ніч на 13 вересня російські окупаційні війська вчергове атакували українські міста дронами-камікадзе. Під основним ударом опинився південь України.
Росіяни запустили 44 ударних дрони. 32 з них знищила українська ППО. Внаслідок ворожої атаки постраждали цивільні.
Загалом за час повномасштабної війни проти України росіяни запустили по нашій країні понад 2 тисячі "Шахедів". Перший такий дрон українські захисники збили рівно рік тому – 13 вересня 2022 року.