Пуски ворожих БпЛА здійснювалися з території Росії та окупованого Криму.

Російські окупаційні війська вчергове атакують Україну ударними дронами. Було зафіксовано пуски орієнтовно шести груп "Шахедів". Під час ворожої атаки в Дніпрі чули вибухи.

Про пуски дронів повідомили Повітряні сили ЗСУ. Окупанти запускали безпілотники з Приморсько-Ахтарська (Кубань, РФ) та Чауди (окупований Крим).

"Рухаються курсом на Одещину (напрямок може змінюватись)", – наголосили військові.

Відео дня

Станом на 23:46 загроза застосування ударних БпЛА існувала для Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Оновлено 23:52: "Шахеди" рухаються в напрямку Кривого Рогу, повідомили в ПС ЗСУ.

Оновлено 00:28: Повітряні сили попереджають про загрозу застосування ударних БпЛА у Запорізькій області.

Станом на цю мить карта тривог виглядає так:

Оновлено 00:34: Тривогу оголошено на Харківщині. Там, за даними Повітряних сил, загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

Оновлено 00:47: Кореспондент УНІАН повідомляє про звуки вибухів у Дніпрі.

Оновлено 01:53: Повітряні сили повідомили про відбій загрози по БпЛА для Херсонської та Миколаївської областей.

Оновлено 02:27: Відбій загрози по областях.

Атаки дронів по Україні

В ніч на 13 вересня російські окупаційні війська вчергове атакували українські міста дронами-камікадзе. Під основним ударом опинився південь України.

Росіяни запустили 44 ударних дрони. 32 з них знищила українська ППО. Внаслідок ворожої атаки постраждали цивільні.

Загалом за час повномасштабної війни проти України росіяни запустили по нашій країні понад 2 тисячі "Шахедів". Перший такий дрон українські захисники збили рівно рік тому – 13 вересня 2022 року.

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