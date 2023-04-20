Згідно з даними Сил оборони півдня, ракетні запаси ворога доведені до критичного мінімуму.

Російські загарбники отримали і вже використовують додаткову партію дронів-камікадзе для здійснення атак на українські території.

Про це повідомила керівник прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону. Відповідаючи на запитання щодо того, що після певної перерви дві минулі ночі окупанти атакували південь України "шахедами", Гуменюк зауважила, що вони "накопичували резерви".

"Доведені до критичного мінімуму їхні ракетні запаси змушують їх брати такі паузи і вишукувати альтернативні способи тиску на тилові райони України. Саме тому вони в очікувані додаткової партії дронів-камікадзе брали таку паузу. Тепер вони отримали цю партію і починають її використовувати", - пояснила вона.

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Гуменюк розповіла, що атака по Миколаївській області була здійснена саме цією новою партією дронів. На уточнення, як саме було визначено, що це вже нова партія дронів, Гуменюк відповіла: "Вони мають відповідне маркування, і ми їх відстежуємо".

"Така сама позначка була на тих дронах, які атакували Одещину. Саме тому можливе повторення таких атак, оскільки вони, отримавши партію, починають її використовувати для підтримання терористичного стану і напруженості у місцевого населення", - сказала вона.

Керівник прес-центру додала, що ворог також полює за системами протиповітряної оборони ЗСУ та вишукує об'єкти критичної інфраструктури.

Атака дронів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, ввечері 19 квітня іранські дрони-камікадзе помітили в небі над Дніпропетровською областю, по них відпрацювала ППО

Вже вночі росіяни атакували "шахедами" Одеську область. Захисники з зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" знищили 10 із 12 дронів.

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