Знищити вдалося майже всі ворожі безпілотники.

Ввечері в середу, 19 квітня 2023 року, російські окупаційні війська атакували Україну іранськими дронами типу Shahed 136/131. Станом на 00:20 20 квітня українські воїни знищили 10 із них.

Як повідомляє командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук, усього окупанти запустили 11 дронів-камікадзе.

"Попри будь-які складнощі, Повітряні Сили ЗС України продовжують захищати повітряний простір нашої держави 24/7. Цієї ночі противник знову атакує ударними дронами та керованими авіабомбами. Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування "Схід" знищено 10 із 11 "Shahed-136/131", – йдеться у повідомленні.

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Атаки дронами по Україні

Ввечері 19 квітня іранські дрони-камікадзе, які використовує у війні проти України Російська Федерація, помітили в небі над Дніпропетровською областю. Там спрацювала ППО. Місцеві канали повідомляли про пожежу в передмісті Дніпра.

В ніч проти 19 квітня росіяни атакували "шахедами" Одеську область. Воїни зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" знищили 10 із 12 дронів.

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