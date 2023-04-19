В області оголошено повітряну тривогу.

Ввечері 19 квітня у Дніпрі прогриміли вибухи. Над областю помітили іранські дрони-камікадзе, повідомляють місцеві Telegram-канали.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак, своєю чергою, заявив про роботу протиповітряної оборони.

Мешканців закликали перебувати в укриттях і не ділитися інформацією про роботу та пересування українських військ.

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Станом на 21:26 повітряна тривога оголошена у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях, а також в Криму.

Вибухи в Україні - що відомо про обстріли росіян

У ніч на 19 квітня російські війська атакували Одеську область іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Завдяки вдалій роботі сил оборони, більшість БПЛА ворога знищено, але, на жаль, є влучення по об’єкту громадської інфраструктури.

Через російські обстріли на Донеччині за добу загинула одна та поранено 13 людей. З початку повномасштабного російського вторгнення в області загинуло 1 тис. 476 осіб, а 3 тис. 412 - зазнали поранень.

Водночас на Херсонщині за добу через ворожі обстріли загинула одна людина, ще 10 - зазнали поранень. Зокрема, Херсон ворог обстріляв 12 разів.

Всього протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, постраждали і цивільні люди.

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