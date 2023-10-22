Не знімайте роботу військових.

Ввечері у неділю, 22 жовтня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Наразі вона лунає у Київській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

О 21:15 Командування Повітряних сил Збройних сил України у Telegram повідомило про загрозу ударних дронів для Київщини. Вже за 10 хвилин про дрони типу "Shahed" попередели мешканців Запорізької та Дніпропетровської областей.

Близько 21:47 начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник у своєму Telegram-каналі "Генерал Марсель" повідомив, що над Харківською областю спостерігається рух російського БПЛА.

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Оновлено о 22:25: На підступах до Києва працює ППО, повідомляє начальник КМВА Сергій Попко.

Оновлено о 22:20: Мельник повідомляє про можливе сбиття дрона: "Схоже, БПЛА долітався".

Оновлено о 22:18: Мешканці Києва, перебувайте в укриттях, закликають у Повітряних силах.

Оновлено о 22:10: У Київській обласній військовій адміністрації повідомлять, що у повітряному просторі зафіксували безпілотники, по них працюють сили протиповітрянох оборони.

"Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги. Дотримуйтеся інформаційної тиші", - додали вони.

Оновлено о 22:00: Тривогу скасували у всіх областях, окрім Київської.

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