Вороги, зокрема, поцілили у цивільну інфраструктуру, є жертви.

Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та 3 ударні БПЛА типу Shahed-136/131.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. "Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 3 "Шахеди", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кремлівські терористичні війська цинічно завдали чергового ракетного удару по цивільній інфраструктурі. Поцілили по терміналу "Нової пошти" на Харківщині - 6 людей загинуло та 16 отримали поранення.

Відео дня

В Генштабі зазначають, що загалом ворог завдав 6 ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, загинули і поранені цивільні люди. Також руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

У Національній поліції повідомили, що в результаті нічного обстрілу села Коротич на Харківщині загинули 6 людей, 16 поранені. При цьому зазначається, що інформація про загиблих та поранених уточнюється.

В поліції додали, що 21 жовтня близько 22:20 надійшло повідомлення про те, що внаслідок ворожого обстрілу села Коротич Пісочинської територіальної громади горить відділення "Нової пошти" та вантажне авто.

Станом на 2:30 ночі було відомо, що на території термінала перебувало 22 особи, з них 6 осіб загинули та 16 поранені. Серед постраждалих - чоловіки віком від 19 до 43 років.

Зазначається, що фахівці вибухотехнічного управління вилучили уламки ракети С-300. Слідчі разом з криміналістами і судмедексперти проводять огляд тіл загиблих.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в результаті удару сталася значна руйнація будівлі термінала "Нової пошти", пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепи. Також на об'єкті сталася пожежа на площі близько 300 кв.м. Повідомляється, що в 00:14 пожежу на терміналі було ліквідовано.

Війна в Україні триває - зараз це варто прочитати

Як повідомляв УНІАН, вночі російські окупанти вдарили по терміналу "Нової пошти" під Харковом. Удару завдали з території Бєлгородської області РФ.

На місці ворожого удару продовжується розбір завалів. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив що постраждалим від 19 до 42 років. Вони отримали осколкові поранення та вибухові травми. На той час він повідомляв, що серед ушпиталених 7 людей перебувають у стані середньої тяжкості, ще 7 осіб - у тяжкому стані, лікарі борються за їхні життя та надають всю необхідну допомогу. Загинуло 6 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: