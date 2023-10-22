На місці ворожого удару продовжується розбір завалів.

Російські окупанти вдарили по терміналу "Нової пошти" під Харковом щонайменше двома ракетами С-300. Удару завдали з території Бєлгородської області РФ.

"Російські окупанти здійснили удар двома ракетами з території Білгородської області по будівлі однієї з логістичних компаній, яка розташована на території Харківського району. Внаслідок удару щонайменше шестеро людей загинули, 14 — отримали поранення. Це працівники підприємства, які перебували всередині під час удару", – розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в коментарі "Суспільному".

Він зазначив, що на місці ворожого удару продовжується розбір завалів з метою встановлення точної кількості поранених та загиблих.

Відео дня

"Встановлюються анкетні дані загиблих. Всі є цивільними. Щонайменше дві ракети вдарили по будівлі, це ракети С-300", – додав Чубенко.

Водночас очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждалим від 19 до 42 років. Вони отримали осколкові поранення та вибухові травми.

"Серед ушпиталених 7 людей перебувають у стані середньої тяжкості. Ще 7 чоловіків – у тяжкому стані, лікарі борються за їхні життя та надають всю необхідну допомогу", – сказав він.

Обстріл Харківщини: що відомо

Ввечері у середу, 21 жовтня, російські окупанти завдали удару по Харківській області. Про вибухи повідомляв очільник ОВА Олег Синєгубов та міський голова Харкова Олег Тєрєхов.

Згодом Володимир Зеленський опублікував відео з місця удару. Він повідомив, що окупанти обстріляли термінал "Нової пошти" у Харківській області. Відомо про щонайменше 6 загиблих та 14 поранених.

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