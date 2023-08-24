Два літаки цього типу були повністю знищені, а ще два - пошкоджені.

У росіян залишилися одиниці бомбардувальників-ракетоносців Ту-22М3, за допомогою яких вони б'ють по Україні, повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю проекту "Радіо Свобода" "Крим.Реалії".

За його словами, у повітряних операціях проти України беруть участь 436 російських літаків.

"Це багато. Але якщо ви спитаєте, скільки серед них Ту-22, то це одиниці будуть. Ту-22 у них справних лишалося близько 31, тепер 29 – і мінус два ще тих, які на ремонті перебуватимуть, тобто 27. Тобто не так багато тих, які насправді літають", - сказав Буданов.

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Останні операції проти російських стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 дозволили суттєво скоротити можливість ударів по території України ракетами Х-22, зазначив Буданов.

Він розповів, що під час операцій на російських військових аеродромах "Сольці" (Нижегородська область) та "Шайковка" (Калузька область) два літаки були повністю знищені, ще два - пошкоджені. За словами Буданова, ГУР "добре відомі люди, які це виконали". Він уточнив, що ці люди "з території Російської Федерації виконали певні завдання".

"Ті два [літаки], що уражені, будуть із часом відремонтовані, це теж треба розуміти", - зауважив керівник розвідки.

Атаки на російські аеродроми - це треба знати

Раніше російські аеродроми "Сольці" та "Шайковка" атакували квадрокоптери, запущені з території самої Росії. За деякими даними, внаслідок цих атак були повністю знищені два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3, а ще два літаки - незначно пошкоджені.

За даними керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, на російських аеродромах "Сольці" та "Шайковка" базуються літаки типу Ту-22М (надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник), які Росія не виробляє. Тому знищення чи пошкодження цих літаків – це значна втрата для противника. За словами Мусієнка, на аеродромі "Шайковка" перебувало приблизно 10 бортів, які, радше за все, наразі росіяни передислокують.

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