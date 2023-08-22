У розвідці зазначили, що атаки здійснили квадрокоптери.

Російські аеродроми "Сольці" та "Шайковка" атакували квадрокоптери, запущені з території РФ.

Як повідомило джерело "Української правди" у розвідці, внаслідок цих атак були повністю знищені два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3, ще два літаки пошкоджені.

"Два бомбардувальники Ту-22М3 повністю знищено, ще два літаки незначно пошкоджені", - повідомило джерело.

Атаки на російські аеродроми

21 серпня цивільний дрон із саморобним вибуховим пристроєм впав на території аеродрому "Шайківка" - його нібито "вчасно збили". Після цього на місці почалася пожежа.

За інформацією українського активіста Сергія Стерненка, під час атаки міг бути пошкоджений російський ракетоносець-бомбардувальник Ту-22М3.

19 серпня стало відомо про атаку дрона на військовий аеродром Сольці у Новгородській області, де базуються ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3. У Міноборони РФ заявили, що в результаті пожежі пошкодження отримав один літак.

У той же час, на думку експертів, в Росії схильні занижувати втрати, так що пошкоджених літаків могло бути більше. За свідченнями очевидців, пошкоджено було щонайменше два літаки.

За даними ЗМІ, аеродром атакували агенти, що співпрацюють з українською військовою розвідкою. Знищено бомбардувальник Ту-22 М3, ще два літака отримали пошкодження.

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