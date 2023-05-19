Із понад 600 баз відпочинку Кирилівки окупанти зайняли третину.

Окупанти на Азовському узбережжі активно готуються до курортного сезону, займаючи готелі та намагаючись вести туристичний бізнес.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"Із понад 600 баз відпочинку Кирилівки рашисти зайняли третину. У частині розселили військових, інші розграбували, а на деяких вистачає нахабства вести туристичний бізнес", - написав він.

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Федоров зазначив, що зараз окупанти розповсюджують об’яви про пошук персоналу: починаючи від прибиральниць і закінчуючи директорами, але ніхто не хоче працювати на окупантів, оскільки вони залишають за собою "випалену землю" - як мінімум розруху, бруд та голі стіни".

Федоров закликав власників зайнятих готелів якнайшвидше повідомити про захоплення майна до правоохоронних органів України.

"Туристичний сезон" в окупації

Раніше повідомлялося, що окупанти розселяються у дитячих базах в Кирилівці. Також вони утримують там своїх дезертирів. крім того, на окупованих територіях загарбники активно підробляють документи, які надають право власності на туристичні бази та готелі.

Водночас на окупованих територіях Запоріжжя окупантам останнім часом дуже неспокійно в очікуванні контрнаступу ЗСУ. Вони навіть евакуюють цілі населені пункти на лінії фронту.

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