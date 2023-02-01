Американський інститут вивчення війни вважає, що ЗСУ встигнуть вийти з міста, коли буде загроза оточення.

Захоплення Бахмута російськими військами не є неминучим, але ЗСУ можуть відступити з міста, щоб уникнути невиправдано високих втрат. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Надзвичайно малоймовірно, що російським військам вдасться здійснити раптове оточення українських військ у Бахмуті", – йдеться у новому зведенні ISW.

Інститут посилається на думку командира одного з українських підрозділів, що знаходяться в Бахмуті. Він стверджує, що українське військове командування здійснить контрольований вихід з Бахмута для збереження життів солдатів, якщо загроза оточення міста стане реальною.

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Крім того, ISW згадує в цьому контексті заяву спікера Східного угруповання військ України Сергія Череватого. За його словами, українські сили як і раніше здатні ефективно забезпечувати свої підрозділи в Бахмуті. Також він запевнив, що у командування є кілька планів дій для різних сценаріїв розвитку подій навколо Бахмута.

Битва за Бахмут - останні новини

Росіяни продовжують люто атакувати позиції українських сил в районі Бахмута з метою оточити гарнізон міста. За даними українського командування, поки окупантам не вдалося перерізати шляхи постачання в місто.

Сам Бахмут піддається систематичним ударам артилерії. Тільки за останню добу загинули дві людини - дорослий чоловік і 12-річний хлопчик. Ще чотири людини отримали поранення.

Також раніше стало відомо, що днями в боях за Бахмут загинув футболіст Руслан Курдас, який виступав за Хмельницьке "Динамо", запорізький "Металург", ФК "Таврія-Сімферополь", ПФК "Суми" та дніпровську "Перемогу".

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