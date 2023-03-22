Він заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на цій ділянці фронту.

Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції в Донецькій області та нагородив оборонців Бахмута.

Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави. Зазначається, що під час робочої поїздки в Донецьку область Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку.

Він заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на цій ділянці фронту, а також поспілкувався з військовослужбовцями та подякував їм за захист України.

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"Маю честь сьогодні бути тут, на сході нашої держави, на Донбасі, і нагородити наших героїв, подякувати вам, потиснути руку. Подякувати за те, що захищаєте державу, суверенітет, схід України", - сказав президент.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять полеглих захисників.

Зауважується, що Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди.

Зокрема, орден "Золота Зірка" від глави держави отримав артилерист, капітан Ілля Вергун, якому присвоєно звання Героя України. З 24 лютого 2022 року він бере участь у протистоянні збройній агресії Росії. Безпосередньо керував протитанковими розрахунками під час звільнення міста Тростянець Сумської області, брав участь у стримуванні противника на Ізюмському напрямку. Підрозділи під його керівництвом та за особистої участі Вергуна знищили велику кількість ворожої техніки.

Ситуація в Бахмуті

У Бахмуті тривають важка бої вже кілька місяців. Українські військові мужньо боронять місто-фортецю попри те, що російські окупанти проводять постійні атаки і закидають позиції ЗСУ "гарматним" м'ясом.

Деякий час тому на Ставці у Зеленського було вирішено, що ЗСУ поки не будуть залишати місто. А сьогодні представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що влада США у питання оборони Бахмута підтримує і повністю покладається на рішення ЗСУ.

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