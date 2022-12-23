Болгарський президент засмучений тим, що не зможе перешкодити військовим поставкам в Україну.

Президент Болгарії Румен Радєв звинуватив депутатів парламенту в розпалюванні війни після того, як вони затвердили пакет військової допомоги Україні. Таку заяву він зробив у спілкуванні з журналістами.

Болгарський президент поскаржився, що не зможе ветувати рішення про військові поставки в Україну, оскільки воно було ухвалене конституційною більшістю.

"На жаль, палії війни в парламенті переважною більшістю голосів ухвалили рішення про військову допомогу Україні. Таким чином, вони зобов'язали тимчасовий уряд укласти договір з Україною на таку допомогу", – заявив він.

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У той же час Радєв зазначив, що в пакет військової допомоги Україні не включені літаки, зенітно-ракетні комплекси і танки, передача яких "може завдати шкоди нашим бойовим можливостям".

Ставлення президента Болгарії до війни в Україні

Румен Радєв неодноразово робив скандальні висловлювання на тему російської агресії проти України. Так, в листопаді минулого року він назвав Крим "російським", після чого йому довелося виправдуватися.

У квітні 2022 року, коли вже йшло повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну, Радєв виступив проти поставок болгарської зброї в Україну під приводом небезпеки втягування Болгарії у війну.

По цій темі у президента Радєва виникають постійні суперечки з парламентською більшістю, де прихильники військової допомоги Україні чисельно переважають союзників Радєва.

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