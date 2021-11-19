Радев вважає, що діалог з Москвою "зараз дуже порушується на рівні ЄС".

Чинний глава Болгарії Румен Радев, який удруге балотується в президенти країни, під час передвиборчих дебатів зі своїм суперником Анастасом Герджиковим, назвав окупований РФ Крим "російським".

Про це пише болгарська служба Радіо Свобода.

На дебатах кандидати обговорили чимало політичних питань, та найбільше їхні погляди розійшлися саме щодо ставлення до Росії.

Герджиков назвав Крим територією України, на що Радев відповів: "Він же зараз російський, так?"

Читайте такожНардеп Камельчук поскандалив з охоронцями Ради через ПЛР-тест (відео)Чинний президент Болгарії також заявив, що запроваджені проти Росії санкції неефективні.

Як уточнює Web Cafe, під час дискусії Радев пояснив, що "Росія не може бути нашою моделлю поведінки, але й не може бути нашим ворогом": "Надзвичайно важливо проявляти прагматизм у зовнішній політиці. Санкції проти Росії здаються неефективними. Нам необхідна прагматична політика щодо Москви. Й останнє: ми не повинні забувати, що Росія є дуже важливим фактором у боротьбі з глобальним тероризмом".

Він додав, що діалог з Москвою "зараз дуже порушується на рівні ЄС".

Герджиков, навпаки, не погодився і зазначив, що санкції не можна скасовувати доти, доки не буде вирішена проблема прав людини в Росії.

"Ми не повинні миритися з позицією, за якої вони (росіяни), як і Білорусь, вважають нас частиною території Росії. Так не має продовжуватися", - заявив Герджиков.

У першому турі президентських виборів Радев набрав 49,42% голосів, а Герджиков - 22,83%.

53-річний Румен Радев – позапартійний, у 2016-му - висуванець Болгарської соціалістичної партії; вважається проросійським політиком.

Він військовий льотчик, генерал-майор запасу, командувач ВПС Болгарії в 2014—2016 роках.

У другому турі виборів 13 листопада 2016 року соціаліст Радев набрав 59% голосів, правоцентристська кандидатка від партії правлячої ГЕРБ Цецка Цачева – 35%

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Президент Володимир Зеленський запровадив 26 лютого в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати з метою вшанування мужності та героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.

Автор: Яна Ставська