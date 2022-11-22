Загиблий був родом із Донецька.

У боях за Україну загинув артист балету Київського національного академічного театру оперети Вадим Хлуп'янець.

Йому було лише 26 років, повідомили на сторінці театру у Facebook.

Артист загинув під Бахмутом. Хлуп'янець був родом із Донецька.

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"Вічна пам'ять загиблому! Страшна звістка сколихнула колектив Національної оперети України. В боях за Україну загинув 26-річний артист балету Вадим Хлуп'янець. Колектив театру висловлює щирі співчуття родині захисника", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Раніше офіцер батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко розповідав, що біля Бахмута все завалено трупами ворога. Згідно з його прогнозом, зимова кампанія в регіоні буде гарячою.

Після цього полковник Світан розповів, що окупанти зазнають великих втрат на Донбасі:

"Росіяни закріпитися не можуть, оскільки арта вже пристрілялася. Моряків з Владивостока в перші дні там як мінімум переполовинили. Для них зараз - це точка прикладання сили, хоча сама по собі Павлівка значення не має. Якщо вони зачепилися, для нас це дуже хороший плацдарм для знищення російських військ".

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