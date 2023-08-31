Він приїхав до України як член іноземного добровольчого бойового загону, відомого як Темні ангели.

На війні з російськими окупантами загинув 22-річний доброволець з Британії Семюел Ньюї. Він брав участь у боях на сході України.

Про це пише The Guardian. Військовий родом з міста Соліхал боронив Україну понад рік.

Про смерть Семюела Ньюї повідомив його брат Деніел.

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"Мого молодшого брата Сема вбили вчора під час бойових дій на сході України. Я не можу передати словами, наскільки розбитим я почуваюся. Я також не можу висловити, як я пишаюся своїм молодшим братом. Йому щойно виповнився 21 рік, коли він вирішив відповісти на поклик і поїхати в Україну, щоб дати відсіч російському імперіалізму. Семе, ти віддав своє життя за людей, яких ти ніколи не знав, і діяв мужньо, морально та з честю. Ти не тільки мій молодший брат, ти виняткова людина, хороший солдат і один із найсміливіших людей, яких я коли-небудь мав честь знати", – написав він.

Зазначається, що Семюел приїхав до України як член іноземного добровольчого бойового загону, відомого як Темні ангели, сформованого колишнім членом парашутно-десантного полку Деніелом Берком.

Загибель іноземних добровольців в Україні

На початку серпня 2023 року стало відомо, що у бою за Україну загинули білоруські військові з полку Кастуся Клиновського. Один боєць служив у батальйоні "Волат", ще троє – у батальйоні "Литвин". Їхні імена не розкривалися.

У травні в боях за Бахмут віддав життя американський ветеран. 27-річний Крістофер Джеймс Кемпбелл служив в Іноземному легіоні. До війни в Україні він служив в Іраку та Кувейті.

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