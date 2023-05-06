До війни в Україні американський доброволець п'ять років служив в Іраку та Кувейті.

У боях за Бахмут, який окупанти обстрілюють запалювальними снарядами, загинув американський ветеран, боєць Інтернаціонального легіону 27-річний Крістофер Джеймс Кемпбелл, який був нареченим доньки українського режисера Олеся Саніна.

"Дякую всім хто вшанував сьогодні памʼять члена моєї родини, нареченого моєї дочки Іванни - Крістофера Джеймса Кемпбелла. Дякую за вашу глибоку скорботу та вшанування його пам'яті. Крісові було 27 років, загинув у бою 6 квітня 2023 року в Бахмуті, захищаючи Україну", - написав у Facebook Олесь Санін.

Режисер повідомив, що Кемпбелл був ветераном з великим досвідом військової служби, прослужив п'ять років в Іраку та Кувейті.

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Санін розповів, що з початком бойових дій в Україні Кемпбелл став на захист країни та воював проти російських окупантів у складі спецпідрозділу "Азов", а потім продовжив службу в Інтернаціональному легіоні.

"Його досвід та відданість справі були безцінними для побратимів", - додав режисер.

Він також повідомив, що, крім служби в армії, Кемпбелл брав учать у волонтерському русі в Україні.

"Він був членом "Вільних", допомагав та ділився досвідом. Кріс був відомий своєю хоробрістю, рішучістю, непохитними принципами і цінностями, а головне — він мав добре серце. За його останнім бажанням, Кріс був похований в Україні, країні, яку він любив і де знайшов своє кохання, за яку віддав своє життя", - підсумував Санін.

Інтернаціональний легіон - участь у повномасштабній війні Росії проти України

Інтернаціональний легіон у складі Сил територіальної оборони було створено за ініціативи президента України Володимира Зеленського на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2002 року. Складається з 13 підрозділів, на початку створення до служби у легіоні зголосилися служити близько 22 тис. осіб.

У легіоні служать громадяни понад 50 держав, зокрема США, Ізраїлю, Польщі, Латвії, Канади, Нідерландів, Данії, Великої Британії, Грузії та багатьох інших, а також Росії та Білорусі.

У квітні під час бойових дій загинули бійці Інтернаціонального легіону з Канади Кайл Портер і Коул Зеленко, американський та грузинський добровольці Купер Ендрюс і Арсен Кецбай.

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