На думку Піонтковського, поразка в Херсоні буде остаточним тригером, що відкриває очі російському населенню.

Політолог, публіцист і математик Андрій Піонтковський розповів про можливі плани окупантів щодо здачі Херсона.

"Безперечно, вони відвезли керівництво, активно вивозять колаборантів і як можна зрозуміти з їх риторики і з їх практичних дій - вони не збираються повертатися в Херсон. Вони ж весь час нам говорять про якесь переселення в регіони Росії, про якісь житлові сертифікати, про відшкодування за загублену власність на території Херсонської області. Це ясно показує, що в Херсон вони повертатися не збираються, вони зрозуміли, що утримати Херсон неможливо", - зазначив він.

На думку Піонковського, зараз вирішується наступна проблема - як відвернути увагу населення від такої принципової поразки, як здача Херсона.

"Вони хочуть замінити здачу Херсона якоюсь іншою, більш грандіозною повісткою, в якому ця поразка розчиниться. Мені здається, що план їх такий: коли перевезуть всіх колаборантів, дуже швидко відведуть елітні війська і в цей момент підірвуть Каховську ГЕС. Це старий прийом", - вважає експерт.

За його словами, поразка в Херсоні, евакуація з міста окупантів і звільнення його українськими військами викличе величезну політичну кризу в Росії.

"Це вже буде остаточним тригером, що відкриває очі російському населенню, що Путін програє війну. Ось цю поразку вони замінять іншою картиною - "жахливим злочином" української влади, яка зайняла Херсонську область, знищила місто Херсон. Цей "жахливий злочин" буде ніби виправдовувати, знову ж таки в очах свого народу, і, як вони сподіваються на Заході, те знищення інфраструктури української, яке вони зараз проводять. Це такий план утримання Путіна при владі", - зазначив Піонтковський.

"Я думаю, що крім цього вони дуже багато підірвуть і в самому Херсоні. Знищений Херсон, залиті водою чотири райони Херсонської області позбавлять можливості ЗСУ використовувати правий берег як плацдарм для подальшого наступу. Цілий ряд цілей вирішується - знімається пропагандистський факт поразки, закриває можливість подальшого наступу, створюється картинка, що їх виправдовує", - додав експерт.

Ситуація в Хероснській області-що відомо

Вже кілька місяців триває контрнаступ ЗСУ на півдні та північному сході України. Зараз під окупацією Росії знаходиться всього 32 населених пункти на Харківщині. Разом з тим ВСУ звільнили вже 88 населених пунктів у Херсонській області.

У зв'язку з військовими поразками Кремль погрожує підірвати дамбу Новокаховської ГЕС. Під загрозою затоплення, за словами українського президента, виявилося більше 80 населених пунктів включно з Херсоном.

У відповідь колаборанти вивозять на лівий берег Херсона свої сім'ї і "органи влади", окупанти змушують "евакуюватися" місцевих жителів, прикриваючись ними як "щитом" для вивезення техніки та накраденого майна.

Щоб досягти будь-яких локальних "перемог", російські війська продовжують безглузді штурми Бахмута і Соледара Донецької області.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили вже понад 67 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

22 жовтня в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що окупанти повністю покинули населені пункти чарівне і Чкалове, а з Берислава евакуйовані офіцери та медперсонал.

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