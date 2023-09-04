У мережі повідомляють про "приліт" по житловому будинку.

У тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Над містом здійнявся стовп густого диму.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Зазначається, що "бавовна" сталася у самісінькому центрі Донецька. Є "приліт" у житловий будинок, на вулицях горять автомобілі.

Примітно, що на місці вибуху миттєво зʼявилися російські пропагандисти. Окупанти заявили про атаку нібито з боку України.

"Це пряме влучення 155-мм гаубичним снарядом – або [М] 777, або CAESAR. Ми бачили шматки шрапніли великі, уламки", – розповів пропагандистам один з окупантів.

Водночас активіст Сергій Стерненко заявив, що "невідомі люди вдарили по окупаційній адміністрації" в окупованому Донецьку.

Вибухи на окупованих територіях: останні новини

2 вересня в окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух. Його чули в кожному куточку міста. Окупанти ж звітували про "роботу ППО".

30 серпня потужні вибухи чули в окупованому Криму – у Феодосії. Після цього там зайнялася масштабна пожежа. Повідомлялося, що безпілотник або його уламки влучили в будівлю в районі Керченського шосе.

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