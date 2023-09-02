Вибух чули у кожному куточку міста.

В окупованому росіянами Бердянську Запорізької області пролунав потужний вибух.

Про це повідомила начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна в Telegram.

"Бердянці повідомляють про дуже потужний вибух, який чули в кожному куточку міста. Інформація уточнюється. Очікуємо гарні новини від Генерального штабу ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

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На сторінках соціальних мереж російських окупантів повідомлялося, що спрацювала ППО.

Незалежний медіа ресурс "Бердянськ Сьогодні", створений для висвітлення життя міста оприлюднив фото вибуху у небі.

"А тим часом моніторингові пабліки повідомляють про гучні звуки прильотів, а потім і детонації у тимчасово окупованому Токмаку", - йдеться у повідомленні видання.

ЗСУ підбивають підсумки тижня на Запоріжжі вибухами

Нагадаємо, що у Мелітополі російські загарбники запанікували після успішної атаки Служби безпеки України на "виборчу дільницю" у тимчасово окупованій Запорізькій області. Вони посилили охорону "виборчого штабу" та обмежили рух поруч із ним.

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