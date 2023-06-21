Росія досі радикально перевершує Україну в повітрі, що відбивається на воєнній ситуації.

На тлі українського контрнаступу Росія різко збільшила кількість ударів з повітря на лінії фронту. Загалом з початку червня росіяни атакували українську територію понад тисячу разів, пише Kyiv Post.

На основі зведень Генштабу ЗСУ журналісти підрахували, що в середньому авіація країни-агресора завдає по 53 удари на добу – в основному на лінії фронту. Загалом за червень нарахували вже 1126 російських авіанальотів. Найважчим у цьому плані було 11 червня, коли окупанти здійснили 92 нальоти.

"Підвищення активності російських ВПС явно є відповіддю на наступальні дії України в західній частині Запорізької області. Українські та союзні військові експерти вже давно стверджують, що перевага Росії в повітрі буде серйозною перешкодою для контрнаступальних можливостей України", – пише видання.

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Автори публікації відзначають, що Україна поліпшила ситуацію з зенітними і протиракетними системами, але ЗСУ як і раніше значно поступаються росіянам в небі. Саме тому президент Зеленський так наполегливо намагається сформувати "літакову коаліцію" і домогтися поставки винищувачів F-16, йдеться в публікації.

"Згідно з документом американської військової розвідки, який нещодавно просочився, відтоді, як Росія вторглася в Україну в минулому році, ВПС України втратили 60 винищувачів, або 40% свого довоєнного парку", – пише видання.

Журналісти відзначають, що у ЗСУ залишилося близько 80 винищувачів, в основному старих Міг-29. Від європейських партнерів Україна отримала ще близько 45 літаків, але частина з них годилися тільки на запчастини. Водночас Росія виділила безпосередньо для війни майже 500 літаків.

Крім того, Росія активно використовує ударні вертольоти, зокрема КА-52 "Алігатор". На початку червня супутникові знімки показали, що 27 таких машин було перекинуто на аеродром у Бердянську – ближче до основної зони боїв.

Журналісти відзначають, що в той день, коли Росія встановила рекорд за кількістю повітряних ударів (92), невеликі Повітряні Сили України завдали всього дев'ять авіаударів по російських позиціях. А максимальний показник для української авіації з початку війни склав всього 25 авіаударів на добу.

Ситуація з українською авіацією - останні новини

Українські бойові льотчики відчайдушно просять надати їм більш досконалі літаки, ніж ті, якими їм доводиться користуватися зараз. За словами пілотів, зараз вони вкрай обмежені у своїх можливостях і несуть невиправдано високі втрати.

Однак поки Захід обмежується поставками окремих допоміжних систем і озброєнь для вже наявних в Україні літаків і вертольотів. Зокрема, нещодавно стало відомо про отримання сучасних сенсорів виявлення і самозахисту, які поставлять на українські вертольоти

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