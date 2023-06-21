Українська авіація сьогодні мало що здатна протиставити окупантам.

Українські бойові пілоти "молять" про надання їм більш сучасних західних літаків, ніж ті застарілі радянські машини, на яких доводиться воювати сьогодні. Про це пише CNN.

Льотчики відзначають, що старі Су-25, які їм доводиться використовувати, не йдуть у жодне порівняння з російськими Су-35, що мають передові радари і ракети великої дальності.

"Ми втрачаємо багато літаків через ці перехоплювачі. Я втратив свого командира [ескадрильї] та свого веденого в бою. Вони обидва - герої України",-розповів журналістам пілот Су-25 Олексій з позивним "Пумба".

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Як пише видання, зараз, коли Україна переходить в контрнаступ, роль штурмової авіації різко зросла, але українські літаки обмежені в чисельності і бойових можливостях. Росія як і раніше зберігає перевагу в повітрі, що ускладнює просування українських військ.

"У них авіація працює хвилеподібно, як це було у В'єтнамі, Афганістані. Постійно, протягом усього дня, вони працюють то на вертольотах, то на літаках. Взагалі авіаційної підтримки [українським військам] катастрофічно не вистачає", - розповіли виданню в одному з батальйонів 128-ї окремої бригади територіальної оборони.

Всього Україна отримала 45 Су-25 і МіГ-29 від партнерів з НАТО та інших союзних країн в Європі. Але реальним вирішенням проблеми стало б надання Україні американських F-16, кажуть самі пілоти. Вони мають більш сучасну начинку, ніж радянські "ровесники" і здатні ефективно виконувати бойові завдання.

"Наш контрнаступ міг би бути набагато ефективнішим і безпечнішим для наших хлопців на землі [якби у нас були F-16]. Я вважаю, що це може змінити правила гри для контрнаступу і для всієї війни, тому що F-16 здатний виконувати багато важливої роботи для наших сил, для нашого опору", — розповів пілот з позивним "Джус".

За його словами, зараз українські льотчики намагаються маневрувати, щоб уникнути зустрічі з більш сучасними російськими літаками, ловлячи "вікно" для нанесення удару, коли ризики мінімальні. Однак така тактика не гарантує безпеку українських пілотів.

При цьому установка західних озброєнь на радянські літаки призводить до зниження ефективності такої зброї. За словами пілотів, наприклад, ефективність протирадарних ракет HARM становить всього 25% від їх потенціалу через обмеження, які накладає сам літак.

"Ті ж ракети на F-16 були б набагато ефективнішими", - запевняють льотчики.

Українські пілоти зізнаються, що в надії на поставки F-16 вони почали самостійно готуватися до можливого переходу на ці літаки.

"Ми намагаємося поліпшити свої знання англійської мови, ми намагаємося читати якісь незасекречені керівництва, ми літаємо на імпровізованих тренажерах F-16. Всі наші молоді хлопці зацікавлені у вивченні нового типу реактивного літака", - заявив Джус.

На його думку, з такою мотивацією вони зможуть освоїти F-16 за чотири-шість місяців повноцінного навчання на самих літаках. Джус вважає, що навіть одна ескадрилья з 12-20 літаків здатна зрівняти правила гри, але для реального перелому потрібно набагато більше.

"Щоб мати значення для всіх наших завдань, для операцій на передовій і для операцій в мирних регіонах, нам потрібно три, чотири або навіть п'ять таких ескадрилій. На майбутнє, на довгострокову перспективу, нам потрібно ще більше, я думаю, більше 100", – вважає Джус.

Перспективи постачання F-16 - останні новини

У травні цього року країни Заходу погодилися розпочати навчання українських пілотів на літаках F-16, про постачання яких Україна просить практично з самого початку російського вторгнення. Навчати українських льотчиків погодилися Великобританія, США, Нідерланди, Бельгія та Данія. Днями стало відомо, що програма навчання вже стартувала.

Конкретики про постачання самих літаків поки немає. За даними ЗМІ, Захід передасть Україні застарілі модифікації літаків, обслуговування яких буде коштувати досить дорого. Ймовірно, про постачання літаків оголосять вже після того, як пілоти пройдуть навчання.

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