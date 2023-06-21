Бортова протиракетна система є гнучкою автономною системою самозахисту для вертольотів і літаків.

Вертольоти української армії оснастять найсучаснішими сенсорними технологіями виявлення і самозахисту.

Як повідомляється на сайті німецької компанії HENSOLDT, замовлення включає 16 сенсорних рішень AMPS (бортова протиракетна система). Вартість замовлення коливається у діапазоні мільйонів з двозначним числом.

Зазначається, що цими поставками HENSOLDT забезпечує ЗСУ сучасною технікою, необхідною в поточних умовах. Оснащуючою компанією буде чеський системний інтегратор LOM PRAHA.

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"З постачанням AMPS ми забезпечуємо підвищення обороноздатності українських вертольотів", - заявляють виробники.

Бортова протиракетна система є гнучкою автономною системою самозахисту для вертольотів і літаків. Її модульна конструкція дозволяє легко конфігурувати AMPS відповідно до конкретних експлуатаційних вимог і для різних профілів завдань.

Частинами сенсорного рішення AMPS є датчик виявлення запуску ракет (MILDS), вдосконалений блок управління і відображення (ACDU) і система активного підтвердження (MACS), яка визначає дальність і швидкість виявлених ракет і усуває помилкові тривоги. Існуючі системи видачі контрзаходів (CMDS) на вертольотах можуть продовжувати працювати з поточною конфігурацією AMPS.

Втрати ЗСУ у вертольотах - як AMPS захистить техніку

Відсоток втрат літаків на фронті зазвичай викликаний інфрачервоними ракетами класу "земля-повітря" противника. Крім того, все поширенішими у районах бойових дій стають лазерні і радіолокаційні загрози.

Для надійного виявлення цих загроз AMPS можна оснастити ракетними, лазерними та радіолокаційними системами попередження, щоб забезпечити найкращий можливий захист за допомогою швидкого виявлення.

Загалом, системи захищають екіпажі від широкого спектру загроз, особливо ракет "земля-повітря" та "повітря-повітря".

Ворог втрачає багато вертольотів - головне

Станом на ранок 21 червня ЗСУ вже знищили 314 літаків і 306 вертольотів росіян.

Військовий експерт Олександр Коваленко пояснив, що російське командування стало заганяти на південь більше ударних вертольотів у зв'язку з дефіцитом артилерії.

Це, в свою чергу, змушує російські вертольоти діяти в максимальній близькості від зони потенційних ризиків і бути збитими засобами ППО або потрапити в зону мобільної групи з ПЗРК.

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