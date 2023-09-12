Військові повідомляють, що це має велике значення для Одеської області.

Звільнення так званих "вишок Бойка" у Чорному морі дозволить Україні покращити систему охорони та оборони узбережжя.

Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук у коментарі Суспільному. За його словами, проведення таких спецоперацій можливе завдяки роботі берегових ракетно-артилерійських військ ВМС, які унеможливлюють появу російських військових кораблів біля платформ.

Зі звільнених "вишок" вже демонтували обладнання, завдяки якому російські загарбники могли відстежувати надводну обстановку. "Це дозволяє нам залишити їх без відповідної інформації, вони не зможуть вчасно реагувати або щось планувати в нашій акваторії. Тому значення це має велике і для Одеської області в першу чергу", - пояснив він.

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Україна звільнила "вишки Бойка": що відомо

Вчора вдень у розвідці повідомили про повернення під контроль України бурових платформ "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і "Сиваш".

Українських спецпризначенців атакував російський винищувач Су-30, однак воно його уразили. Крім того, під час операції українські воїни захопили вертолітні боєприпаси типу НАР та радіолокаційну станцію "Нева".

Згодом розвідка оприлюднила знімки з операції та розкрила нові деталі операції. Зокрема, їм вдалося евакуювати бійця, який опинився за бортом та провів у відкритому морі 14 годин.

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