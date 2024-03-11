Показано невідомі епізоди операції "Вишки Бойка".

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України показали унікальні кадри спецоперації зі звільнення чорноморської платформи "Таврида".

Як зазначили в ГУР, кадри показано з нагрудних камер спецпризначенців. Таким чином продемонстровано невідомі епізоди операції "Вишки Бойка".

В розвідці заявили, що висадитися на чорноморську платформу "Таврида" вдалось не з першої спроби. Зрештою, спецпризначенцям вдалось здобути там важливі трофеї та розвіддані.

"Було дві величезних проблеми - це наявність інженерних загороджень і авіація противника", - розповів спецпризначенець Боб.

В ГУР поінформували, що він розробляв план місії та брав участь у її реалізації.

"У нас було три такі відправні точки, з яких ми могли відправлятись на виконання цієї задачі. Ці точки постійно змінювалися, щоб противник не міг точно виявити місце, звідки ми стартуємо", - додав розвідник.

Звільнення "вишок Бойка" - деталі

В вересні Україна повернула під свій контроль так звані "вишки Бойка" у Чорному морі. Унікальну операцію зі встановлення контролю над "Вишками Бойка" провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш".

В розвідці заявили, що під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС "Неву", що може відстежувати рух суден у Чорному морі.

Також під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити.

Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук зазначав, що звільнення так званих "вишок Бойка" у Чорному морі дозволить Україні покращити систему охорони та оборони узбережжя. За його словами, проведення таких спецоперацій можливе завдяки роботі берегових ракетно-артилерійських військ ВМС, які унеможливлюють появу російських військових кораблів біля платформ.