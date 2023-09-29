Загальний залп ракет "Калібр" може становити понад 20 одиниць.

У Чорному морі сьогодні, 29 вересня, у порівнянні з 28 числом серйозно зросла кількість ворожих ракетоносіїв.

Як повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України, станом на 08:00 сьогодні, 29 вересня, в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають сім ворожих кораблів. Серед них два - носії крилатих ракет морського базування "Калібр". Загальний залп, якій несуть ці бойові одиниці російського флоту, складає до 14 ракет.

В Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель, стільки ж - в Середземному морі. На вказаний час російські ракетоносії в цих морях не зафіксовані.

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За даними Сил оборони півдня України, ворог вивів на бойове чергування вже три ракетоносії: малий ракетний корабель типу "Буян-М" та два фрегати "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен". Сумарний залп "Калібрів" може становити 24 одиниці.

"Напруження ситуації передбачуване, ворог підступний і зухвалий. Рівень ракетної загрози - надзвичайно високий!", - наголошують військові.

У ВМС ЗСУ зазначали, що лише за минулу добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили до Азовського моря 35, імовірно, торговельних суден. З них 5 рухалось з протоки Босфор. До Чорного моря пройшло в інтересах держави-агресора 14 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Ситуація у Чорному морі - сьогодні це варто знати

Нагадаємо, вчора, за даними Сил оборони півдня України, корабельне угруповання окупантів було розгорнуто у кількості восьми кораблів. З них сім - у Чорному морі та один - в Азовському. Зокрема, у Чорне море супротивник вивів надводний ракетоносій "Циклон", спорядження якого передбачає 8 "Калібрів". Рівень ракетної небезпеки вважався високим. Через штормову погоду в Чорному морі підсилюється і мінна загроза.

Як повідомляв УНІАН, дві доби поспіль загарбники завдають ракетних ударів по Миколаєву. Вчора сталося влучання в об’єкт інфраструктури на околицях міста. Відбулось займання сухої трави, яке оперативно ліквідовано.

Сьогодні, 29 вересня, росіяни також завдали ракетного удару по Миколаєву. За даними очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, знов сталося влучання в об’єкт інфраструктури, який знаходиться на околиці міста. Сталося займання трави. Наразі деталі цього удару встановлюються.

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