Корабельне угруповання окупантів розгорнуто у кількості восьми кораблів.

Стало відомо, скільки "Калібрів" загрожують Україні. Про це повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України.

За даними військових, наразі корабельне угруповання окупантів розгорнуто у кількості восьми кораблів. З них сім - у Чорному морі та один - у Азовському.

"В море виведений надводний ракетоносій "Циклон", спорядження якого передбачає 8 "Калібрів", - розповіли військові.

Зазначається, що у зоні відповідальності Сил оборони півдня триває контрбатарейна боротьба, ворог продовжує активно застосовувати тактичну авіацію.

"Різких змін у стані, складі та характері дій військ противника та ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рівень ракетної небезпеки залишається високим. Через штормову погоду в Чорному морі підсилюється і мінна загроза. Від узбережжя треба триматися подалі.

Нічна атака РФ 28 вересня - що повідомлялося

Нагадаємо, вчора, 27 вересня, ракетоносії вороги були заведені у пункти базування.

Водночас в ніч на 28 вересня окупанти масовано атакували Україну іранськими ударними дронами типу "Шахед", але сили ППО збили понад 30 таких безпілотників. За словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, атака відбувалася з різних напрямків шляхом запуску кількох груп ударних дронів, ППО працювала фактично вздовж всього південного напрямку, зокрема, на Миколаївщині та Одещині.

Вона уточнила, що росіяни спрямували безпілотники в тому числі на центральні регіони. Наразі наслідки атаки уточнюються, тому що була масована.

Втрати Росії в Україні - дані Генштабу ЗСУ

За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 330 російських окупантів, а загальні бойові втрати загарбників за час повномасштабного вторгнення склали близько 277 тисяч 320 осіб. Ворожих танків знищено 4 тисячі 679 (за добу - 4), бойових броньованих машин - 8 тисяч 962 (за добу - 12), артилерійських систем - 6 тисяч 375 (38), реактивних систем залпового вогню - майже 800 тощо.

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