Їх загальний залп - до 8 ракет.

Станом на 15 квітня в Чорному морі залишаються два ворожих ракетоносії.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що станом на 11:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебували десять ворожих кораблів, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп - до 8 ракет.

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В Азовському морі залишається один російський корабель. У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до восьми кораблів, з них чотири носії "Калібрів", загальний залп яких до 36 ракет.

Ворожі кораблі в Чорному морі

14 квітня 2023 року станом на 10:00, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебували дев'ять ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр". Повідомлялося, що окупанти тримають напоготові 12 "Калібрів"

Також російська армія збільшила присутність своїх кораблів у Середземному морі.

У ЗСУ попередили, що на Великдень Росія може вдатися до масованого обстрілу України. Українців закликали готуватися до такого варіанту, бути пильними, берегти себе та дослухатися до сигналів повітряної тривоги.

15 квітня 2023 року росіяни вивели в Чорне море ще один ракетоносій.

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