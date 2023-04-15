У Чорному морі українські військові знищили міну, яку несло до одеського пляжу.

Ворог вивів у Чорне море ще один ракетоносій. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"В Чорному морі корабельне угруповання збільшено до 12 одиниць, у тому числі подвоєно кількість підводних ракетоносіїв: на двох човнах – вісім ракет типу "Калібр", - йдеться у повідомленні.

У Чорному морі українські військові знищили міну, яку несло до одеського пляжу. Як зазначається, в напрямку одного з пляжів Одещини з відкритого моря хвилями несло морську міну.

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"Завдяки вчасному виявленню і оперативному реагуванню, її вдалось контрольовано знищити на достатній відстані від берега", - повідомили у командуванні.

Російський флот у Чорному морі - деталі

14 квітня станом на 10.00, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало дев’ять ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр".

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат не виключає ракетного обстрілу з боку російських окупантів на Великдень, 16 квітня.

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