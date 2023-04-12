Також російська армія збільшила присутність своїх кораблів у Середземному морі.

Російські окупанти вивели в Чорне море ще один ракетоносій. Про це повідомляє прес-центр Командування Військово-морських сил ЗСУ.

Станом на ранок 12 квітня, в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають чотири ворожих кораблі, серед яких два - носії крилатих ракет "Калібр". Їх загальний залп - до 12 ракет.

Також зазначається, що в Азовському морі, як і раніше, чергує один ворожий корабель, а в Середземному морі окупанти збільшили корабельне угруповання за рахунок розгортання фрегату проекту 22350 "Адмірал Горшков". Таким чином наразі в Середземному морі - вісім російських кораблів, з них чотири - носії "Калібрів", загальний залп яких 36 ракет.

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Як повідомляв УНІАН, 11 квітня в Чорному морі перебувало 11 російських кораблів, серед яких був підводний ракетоносій, споряджений чотирма "Калібрами".

Ситуація на фронті - останні дані

Втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення в Україні перевищили 180 тисяч осіб. Тільки 730 окупантів знешкодили минулої доби.

Також вчора ЗСУ відбили понад 70 атак росіян. За даними Генштабу, загарбники зосередилися на чотирьох напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському, а найгарячішою точкою фронту стала Мар'їнка.

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