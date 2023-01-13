Представник Держдепу зазначив, що давно не чутно, щоб російські сили були в змозі принаймні претендувати на додаткове просування.

Важкі бої за Соледар, під час яких окупаційні війська зазнають великих втрат, все ще продовжуються. Представник Державного департаменту США Нед Прайс наголосив, що жодні тимчасові успіхи, здобуті Росією на полі бою, не можуть змінити хід війни.

На брифінгу Прайс пояснив, що головною причиною потрапляння битви за Соледар до заголовків найбільших світових ЗМІ, стали непідтверджені заяви представників Кремля про успішне просування, яке здійснюється ціною величезних людських жертв серед їхній військових.

"Ми вже давно не чули, щоб російські сили були в змозі принаймні претендувати на додаткове просування, попри великі втрати. Українські сили з їхнім контрнаступом, що розпочався минулого року, були надзвичайно ефективними у зупинці наступу, вони відтіснили російські війська, відвоювали тисячі квадратних миль території", - зазначив представник Держдепу.

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У американському відомстві вважають, що битва продовжиться і що обидві сторони продовжуватимуть атакувати та зазнавати втрат.

"Але жодні додаткові успіхи Росії, навіть ті, за які доводиться платити такими великими втратами, особовим складом і технікою, ніколи не зможуть змінити хід війни. Жодне тактичне просування не зможе виправити стратегічну невдачу, з якою зіткнувся президент Путін", - підсумував Нед Прайс.

Битва за Соледар

Протягом останніх двох тижнів російський агресор намагається масованим штурмом захопити місто Соледар, однак українські воїни гідно дають відсіч. Без контролю над цим населеним пунктом йому не вдасться просунутися вглиб Донецької області.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія могла втратити під Бахмутом і Соледаром Донецької області до 20 тисяч окупантів. Він наголосив, що російські загарбники не рахуються із втратами і сконцентрували в районі Соледара майже все боєздатне угруповання.

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