В районі Соледара точаться інтенсивні та важкі бої.

Речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер заявив, що у Пентагоні не мають підтверджень інформації про нібито захоплення росіянами міста Соледар в Донецькій області.

"Що стосується Соледара, то ми продовжуємо спостерігати інтенсивні та важкі бої навколо Соледара та Бахмута, який, звичайно, відносно близько. Ми не можемо підтвердити будь-яку інформацію про захоплення Соледара російськими військами", – наголосив він під час брифінгу.

За словами Райдера, в Пентагоні бачили інформацію ЗМІ про нібито захоплення взяття міста під контроль найманцями ПВК "Вагнер".

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"Але ми знаємо, що українці продовжують проводити операції в околицях Соледара, і продовжують давати відсіч. Тим часом ми зосереджені на продовженні співпраці з Україною та міжнародним співтовариством, щоб надати Україні необхідну безпекову допомогу", – резюмував речник Пентагону.

Бої за Соледар

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія могла втратити під Бахмутом і Соледаром Донецької області до 20 тисяч окупантів. Він наголосив, що російські загарбники не рахуються із втратами і сконцентрували в районі Соледара майже все боєздатне угруповання.

Російських окупантів масово відправляють на штурм українських позицій в Соледарі. Околиці міста кишать загарбниками. Командир окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. з позивним "Мадяр" показав штурм окупантів з повітря.

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