У момент удару чоловік та жінка перебували на 8 поверсі зруйнованого під'їзду.

Внаслідок варварської атаки РФ на житлову багатоповерхівку у Дніпрі загинуло подружжя, яке втекло з Нікополя. Їхні діти дивом залишилися живими.

Про трагедію розповіла близька родичка сім'ї Валерія Марченко в Instagram. За її словами, під час ракетного удару Ірина та Максим перебували у своїй квартирі на 8 поверсі під'їзду, який поністю зруйнували окупанти.

"Русский мир" прийшов до нас додому. Багато хто вже знає, багато хто ні, але мовчати тут нереально. Це найпекельніші 12 годин нашого життя… Саме в цьому домі, в цьому злощасному під’їзді жила сестра мого Антона. Восьмий поверх. Сьогодні можна без проблем розгледіти колір шпалер у вітальні, адже ці фото облетіли чи не весь світ", - розповіла жінка.

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За її словами, діти вийшли на вулицю і вже чекали на батьків, коли ракета прилетіла прямо до них у дім. 9-річний Тимур та 14-річна Кароліна перебувають у лікарні.

"Руська бл*діна просто розірвала на шмаття цілу родину. За що? Пів року тому вони бігли з Нікополя, від постійних обстрілів, і що отримали?", - пише жінка.

Ракетний удар по Дніпру: головні новини

14 січня російська ракета Х-22 влучила в дев'ятиповерхівку у Дніпрі, зруйнувавши вщент два під'їзди.

Понад 40 годин триває рятувально-пошукова операція на місці варварського ракетного удару. Кількість загиблих зросла до 35. Серед них двоє дітей. 39 людей врятовані, 75 - поранені. З-поміж поранених 14 дітей. Доля ще 35 мешканців будинку невідома.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна знайде всіх причетних до терору і вони понесуть максимальну відповідальність.

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