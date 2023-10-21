Росіяни наразі старанно замовчують, що саме палає.

У суботу, 21 жовтня, тимчасово окупований Донецьк здригнувся від вибухів.

Як повідомляють місцеві пабліки, вибухи прогриміли у Калинінському районі міста, в районі "мотелю" та м'ясокомбінату. Як повідомляють очевидці, російська ППО не впоралася. Над містом видно стовпи чорного диму.

Як пише "Типовий Донецьк", у Будьонівському районі Донецька знайшли уламки ракети. Паблік також опублікував фото.

На місці "прильоту" вирує потужна пожежа. Рятувальники намагаються приборкати полум'я. Окупанти наразі не коментують, що саме палає.

ЗСУ просуваються до Донецька

27 вересня 2023 року у ЗСУ похвалились успіхами біля чотирьох населених пунктів в районі Бахмута. Українські військові продовжують просуватися в районі Бахмута. Зокрема, минулої доби ЗСУ мали успіхи поблизу Зайцевого, Кліщіївки, Одарівки та Іванівського. На Бахмутському напрямку їм за добу вдалося ліквідувати понад 140 російських окупантів.

Окрім того, 27 вересня 2023 року в ЗСУ підтвердили, що "Вагнер" повернувся на фронт. За даними українських військових, під Бахмут повернулися "вагнерівці", які раніше перебували на території Білорусі. Частина з цих бойовиків поїхала до Африки, а частина - переуклала контракти з міністерством оборони РФ і повернулася на Схід України для участі в бойових діях у якості інструкторів та військовослужбовців. Йдеться про близько 500 осіб.

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