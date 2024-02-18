Агент "АТЕШ" підпалив релейну шафу на станції у Волгограді.

Агент партизанського руху "АТЕШ" здійснив диверсію у Волгограді, підпаливши релейну шафу на станції Максима Горького. Як повідомляє "АТЕШ" в Телеграм, внаслідок диверсії на деякий час було зупинено перекидання військової техніки через цю станцію.

"Цей об'єкт дуже важливий для путінського режиму з точки зору логістики. Дана станція - важливий вузол, через який військові склади йдуть в Крим і Ростов. Тепер у окупантів будуть з цим проблеми", - зазначають в "АТЕШ".

Партизани підкреслюють, що це "помста за Авдіївку".

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Відзначається, що дату проведення диверсії не розголошують для безпеки агента.

Україна вивела війська з Авдіївки

Як відомо, вночі 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про рішення вивести українських військових з Авдіївки.

18 лютого командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський заявити, що "вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв і можливої зміни оперативної обстановки". Однак деяка кількість українських захисників потрапила в полон.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи вихід військових з міста, висловив упевненість в тому, що Україна поверне Авдіївку.

З початку 2024 року і до 16 лютого втрати російських окупаційних військ у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" перевищили 20,5 тисяч осіб.

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