Партизани відзначили, що територія велика і добре охороняється, по всьому периметру ходять патрулі.

Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели розвідку складів боєприпасів 758 центру матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту Російської Федерації (ЧФ РФ) біля населеного пункту Наумівка Сакського району.

Як йдеться у повідомленні партизан, територія велика і добре охороняється, по всьому периметру ходять патрулі, також стоять вишки з вартовими. "Ймовірно, тут зберігаються боєприпаси до артилерійського, ракетного та мінно-торпедного озброєння, яке використовується на військових суднах окупантів", - допустили партизани.

У повідомленні йдеться, що агенти переконалися, що противник розосереджує скупчення боєприпасів. Крім того, партизани побачили, як росіяни вантажили ящики з боєкомплектом для їх подальшого транспортування у військові частини.

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"Вся інформація давно передана Силами оборони України. Працюємо над звільненням наших людей і території від окупації", - повідомили агенти.

Ситуація в окупованому Криму

4 січня російські загарбники заявили про ракетну атаку на півострів, назвавши її наймасованішою за останній час. З'ясувалося, що українські сили вразили командний пункт з'єднання російських військ біля Севастополя. Також партизани повідомляли про удар по військовій частині в Євпаторії.

При цьому 10 січня партизанський рух українців і кримських татар "Атеш" повідомив, що російські загарбники продовжують готуватися до оборони окупованого Криму.

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