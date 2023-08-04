Деякі безпілотники збивали засобами ППО, а деякі - уразили системи РЕБ.

В ніч на 4 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи.

Як повідомляють російські пабліки, Феодосія вночі здригалася від вибухів, працювала ППО. Втім окупанти визнали атаку лише вранці.

Як пише Телеграм-канал SHOT з посиланням на загарбників, вночі Феодосію нібито атакували 13 українських безпілотників. Всі вони начебто були знищені.

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"Десять із них уражені системою ППО, ще три - пригнічені засобами радіоелектронної боротьби. Постраждалих та руйнувань на землі немає", - пише канал.

Що відбувається у Криму зараз

Останнім часом у Криму стає все тривожніше, особливо після ураження Кримського моста 17 липня. Вже за кілька днів, 20 липня, в окупованому кримському селищі Гвардійське, де розташована повітряна база росіян, вже лунали вибухи. Тоді окупанти стверджували, що ППО змогла перехопити всі БПЛА, що летіли на аеродром.

Увечері 28 липня "бавовна" завітала на військовий склад окупантів у Казачій Бухті. Там дислокується морська піхота загарбників.

Вранці 29 липня ЗСУ вдарили ракетами по Чонгарському мосту, який має стратегічне значення і вже зазнавав ударів раніше. Примітно, що окупанти – ані гауляйтері, ані "воєнкори" – жодним чином не повідомили про цю атаку, хоча її успішність підтверджують фото в мережі.

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