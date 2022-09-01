Для відновлення наступу росіяни перегруповуються та перекидають додаткові війська на Донбас та в Запорізьку область.

Російські окупаційні війська розраховують відновити наступ на Донбасі та в Запорізькій області.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, для відновлення наступу росіяни перегруповуються та перекидають додаткові війська на Донбас та в Запорізьку область.

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"На сході ворог здійснює перегрупування військ Центрального військового округу з Лугансько-Донецького до Курахівського напрямку з метою нарощування своїх військ. Після відновлення боєздатності ворогом додатково введено по одній батальйонно-тактичній групі на Слов'янський та Миколаївський напрямки" , - повідомив Громов.

Крім того, Росія з Білгородської області перекинула дві тактичні групи до Оріхова Запорізької області. Такі дії російського керівництва, ймовірно, можуть свідчити про плани відновлення наступу на Донбасі.

Громов підтвердив, що Росія формує раніше анонсований третій армійський корпус, але чи пройшли підготовку мобілізовані, наразі точно невідомо. За словами Громова, саме це формування російських військ перекинуть до Донецької області.

Як повідомляв УНІАН, окупанти пересунули крайній термін захоплення Донецької області. Тепер вийти на адміністративну межу вони планують до 15 вересня.

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