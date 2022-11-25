На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти ведуть активну оборону. Вони також здійснюють обстріли з танків та різнокаліберної артилерії позицій Сил оборони та районів ряду населених пунктів.

Протягом доби окупанти завдали 4 ракетних удари по Комишувасі Запорізької області, здійснили 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

У вечірньому зведенні Генштабу зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку, у прикордонних районах Брянської та Курської областей противник продовжує виконувати завдання з прикриття ділянки російсько-українського кордону, проведення демонстраційних і провокаційних дій.

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Також зазначається, що на Слобожанському напрямку ворог завдав вогневого ураження з мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

На Куп’янському та Лиманському напрямках, як поінформували в Генштабі, противник веде активну оборону на захоплених раніше рубежах, здійснює обстріли з танків та ствольної артилерії.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Противник обстріляв з танків та всього спектру артилерії райони населених пунктів Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Андріївка, Красногорівка, Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Невельське та Мар’їнка Донецької області.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти ведуть активну оборону. Вони також здійснюють обстріли з танків та різнокаліберної артилерії позицій Сил оборони та районів ряду населених пунктів.

На Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти не припиняють обстрілів по районах населених пунктів Зміївка, Берислав, Токарівка, Микільске, Антонівка, Чорнобаївка, Білозерка, Велетенське Херсонської області та міста Херсон.

Війна в Україні: останні новини

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові утримують ключові рубежі на всіх напрямках фронту, на деяких - готують просування вперед.

За даними ОП, навіть коли інтенсивність бойових дій на фронті знижується, російські війська в Україні щодня втрачають убитими і пораненими близько 400-600 солдатів. Під час активних боїв втрати окупантів зростають до 1000 на день.

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