Ще один противник отримав поранення.

Російські окупанти несуть втрати навіть у центрах підготовки. В одному з них на території Білорусі 22 листопада загинув один військовослужбовець РФ, а другий отримав поранення. Причиною інциденту стало порушення правил безпеки в нічний час.

Такою інформацією поділився прес-центр Генштабу ЗСУ у вечірньому зведенні з фронту на офіційній сторінці на Facebook. У повідомленні сказано: "Противник продовжує зазнавати втрат, зокрема і в центрах підготовки перед відправкою в район ведення бойових дій на території України. Так, зокрема, у населеному пункті Деревная Брестської області Республіки Білорусь, 22 листопада, внаслідок порушення заходів безпеки в нічний час один окупант загинув та один отримав поранення".

Інші подробиці про інцидент не повідомляються. Однак це не перший випадок, коли окупанти гинуть у місцях підготовки, не встигнувши потрапити на фронт.

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Мобілізовані росіяни вмирають до відправки на війну

Інформація про смерті "мобіків" у військових частинах і центрах підготовки надходить протягом всієї осені. Троє з них загинули на початку жовтня з різних причин. Один вчинив самогубство, другий помер через напад, а третій — від цирозу печінки.

Станом на 12 жовтня 20 мобілізованих загинули, не потрапивши на війну. Такий підрахунок провело видання "Медуза" з посиланням на різні джерела.

З тих пір статистика значно зросла. Наприклад, 25 жовтня в новосибірському таборі, куди звозять призовників, помер чоловік з Туви. Влада назвала причиною "вживання спиртних напоїв".

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